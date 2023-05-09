الكويت يهزم كاظمة بثلاثية ويتوج بكأس الأمير للمرة الـ16

المصدر: د ب أ

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توج فريق الكويت بلقب كأس أمير الكويت لكرة القدم بفوزه على كاظمة 3 /صفر اليوم الثلاثاء في المباراة النهائية التي جرت على استاد جابر الأحمد الدولي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء للوقت الإضافي الذي حسم خلاله الكويت الفوز بثلاثة أهداف.

وبعد مضي دقيقتين فقط من الشوط الإضافي الأول، تقدم المهدي برحمة بهدف للكويت، ثم أضاف ياسين العمري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 97 تزامنت مع طرد فيصل السبيعي حارس كاظمة.

وفي بداية الشوط الإضافي الثاني، أحرز المهدي برحمة الهدف الثاني له والثالث للكويت.

وحصد الكويت لقب كأس الأمير للمرة الـ16 في تاريخه ليتساوى مع العربي والقادسية في صدارة الأندية الفائزة باللقب.

وفي المقابل فشل كاظمة في الدفاع عن اللقب الذي توج به في الموسم الماضي، ليتوقف رصيده من الألقاب عند ثمانية كؤوس.



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