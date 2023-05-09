ليفربول يطالب بخوض مباراته الافتتاحية للموسم الجديد خارج ملعبه

المصدر: د ب أ

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طالب نادي ليفربول بأن يخوض المباراة الافتتاحية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه، من أجل استكمال أعمال تحديث مدرجات ملعب أنفيلد.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" أن أعمال التحديث في مدرجات استاد أنفيلد بدأت في سبتمبر 2021 بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه إسترليني (حوالي 100 مليون دولار) وتشمل زيادة سعة الملعب بواقع سبعة آلاف مقعد إضافي، لتصبح السعة الإجمالية 61 ألف مشجع.

ونظرا للحاجة لإجراء اختبارات وعمل إضافي محتمل في الملعب، يسعى ليفربول للحصول على مزيد من الوقت لكي يضمن أن كل الأمور جاهزة قبل استقبال المباريات بدءا من الأسبوع الثاني للموسم الجديد.

وتقدم ليفربول بطلب مماثل لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أكمل أعمال تحديث المدرج الرئيسي الجديد في عام 2016 ، والذي اتبع نفس عملية تشييد المبنى الجديد خلف المبنى الحالي حتى لا تتأثر سعة الملعب خلال الموسم.



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