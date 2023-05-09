ساكا يوقع على عقد جديد مع أرسنال قبل العطلة الصيفية

المصدر: د ب أ

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يأمل مسؤولو أرسنال الإعلان عن العقد الجديد لبوكايو ساكا قبل نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المهاجم الإنجليزي كان في مفاوضات مع النادي منذ العام الماضي، ولكنه ملتزم بالتوقيع على العقد الجديد، والذي يمكن الآن حسمه قبل العطلة الصيفية.

ولعب ساكا /21 عاما/ دورا رئيسيا في منافسة أرسنال على اللقب، كما أنه اللاعب الوحيد بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل وصنع أكثر من عشرة أهداف.

وسجل ساكا 13 هدفا وصنع 11 هدفا ليساعد فريق أرسنال، بقيادة ميكيل أرتيتا، على التواجد في المركز الثاني والبقاء في صراع التتويج باللقب في الأسابيع الأخيرة من المسابقة.

وغاب ساكا عن ساعة فقط من مباريات الدوري هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف في كأس العالم، الذي وصل فيه المنتخب الإنجليزي لدور الثمانية بالبطولة التي أقيمت في قطر.

وعلمت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن النادي واللاعب توصلا لاتفاق شبه نهائي، علما بأن آخر مرة وقع فيها اللاعب المتخرج من أكاديمية النادي على عقد كان في صيف 2020 وينتهي العام المقبل.

ويعتقد أن الصور الترويجية التي ستصدر بجانب الإعلان تم الانتهاء منها بالفعل وأن الأمر متعلق بإنهاء بعض التفاصيل الصغيرة قبل إتمام الصفقة.

وبينما اقترب ساكا من البقاء مع أرسنال، فمن الممكن أن يرحل جرانيت شاكا هذا الصيف.

من المفهوم أن النادي قد يسمح لقائد المنتخب السويسري، الذي ينتهي عقده في 2024، بالرحيل عن الفريق إذا تلقوا عرضا مقبولا.



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