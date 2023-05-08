شهدت تسجيل 8 أهداف .. ليستر وفولهام مباراة مجنونة

المصدر: رويترز

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سجل ويليان وتوم كايرني هدفين لكل منهما ليقودا فولهام للفوز 5-3 على ضيفه ليستر سيتي منهيا مسيرة ليستر الخالية من الهزائم التي استمرت ثلاث مباريات ويزيد من مخاوف هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

ويحتل ليستر المركز 16 برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف أمام نوتنجهام فورست صاحب المركز 18 وبفارق نقطة واحدة أمام إيفرتون صاحب المركز 19. ويستضيف نوتنجهام فريق ساوثامبتون فيما يحل إيفرتون ضيفا على برايتون. ولا يزال فولهام عاشرا.

وافتتح فولهام التسجيل في الدقيقة العاشرة بفضل هفوة من حارس المرمى دانييل ايفرسن الذي أساء تقدير مسار ركلة حرة لعبها ويليان ليتابعها أثناء دخولها المرمى.

وتواصل ضغط فولهام ما أسفر عن الهدف الثاني الذي سجله كارلوس فينيسيوس من تسديدة في الدقيقة 18 قبل أن يهز كايرني الشباك قبل وبعد الاستراحة ليمنح فريقه التقدم 4-صفر.

وقلص ليستر الفارق بفضل تسديدة أطلقها هارفي بارنز في الدقيقة 59 قبل أن يسجل ويليان الهدف الخامس من تسديدة قوية من مسافة بعيدة.

لكن ليستر قلص الفارق مجددا بفضل بارنز وجيمس ماديسون في الدقائق الأخيرة إلا أن فولهام تمكن من الصمود ليمنع الفريق الضيف من العودة في النتيجة.

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