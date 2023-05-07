فلورنتينو بيريز يهنئ الريال على لقب الكأس ويثني على رودريجو وفينيسيوس

المصدر: د ب أ

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تقدم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بالتهنئة إلى فريقه عقب التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالفوز في النهائي على أوساسونا بهدفين مقابل هدف مساء أمس السبت.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن بيريز قوله "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ أوساسونا على الموسم الذي قدمه. لقد صعّب الأمور علينا، لأن لاعبيه بذلوا كل ما في وسعهم. أهنئ رئيسة النادي واللاعبين لأنهم قدموا موسماً رائعاً وصعبوا الأمور علينا".

وأضاف "عندما تفوز بلقب، تكون سعيداً. لقد كانت بطولة كأس الملك تنافسية للغاية. بدأنا مع كاثيرينيو، وكان منافساً قوياً؛ بعد ذلك لعبنا ضد فياريال ثم أتلتيكو مدريد وبعده برشلونة الذين كانوا بدورهم منافسين أقوياء. اليوم قدم أوساسونا مباراة رائعة، لقد قدم كل ما في وسعه ، وأنا أثمّن ذلك بشدة".

وأشار بيريز "كأس الملك مهم جداً بالنسبة لنا لأننا لعبنا ضد أفضل اللاعبين في إسبانيا. يمثل ذلك استحقاقاً كبيراً لأن الجميع بذلوا كل ما لديهم. الألقاب تتحقق بالكثير من الجهد والتضحيات".

وأوضح ""هذا ما ورثته عن سانتياجو برنابيو، لقد علمنا أنه يجب أن نقاتل حتى النهاية من أجل كل الألقاب الممكنة، والشيء الوحيد الذي أحاول القيام به هو الارتقاء إلى مستواه".

وأشار "نحن معتادون على الفوز بالألقاب في جميع المواسم تقريباً. لدينا فريق جيد، متحد ، وهذا ما نراه داخل أرض الملعب. نعيش مرحلة رائعة جداً".

وأثنى بيريز على رودريجو قائلا "إنه لاعب جيد وشاب وسيمنح السعادة للمشجعين لسنوات طويلة. هو وفينيسيوس جونيور لاعبان مدهشان. كلاهما شاب وسنستمتع بأدائهما لأكثر من عقد من الزمن".

وختم " فينيسيوس جونيور الأفضل في العالم في مركزه. في كل مرة تصل الكرة إليه يتوقف الجميع لمشاهدة ما سيفعله. صحيح انه من الصعب إيقافه، وبشكل عام فإن مراقبيه يرتبكون أخطاءً كثيرة. هو يعترض ويحصل على البطاقات، وهذا ما لا أفهمه. علينا الدفاع عن اللاعبين الذين يقدمون العروض والاثارة في كرة القدم".





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