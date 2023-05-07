كلوب: محمد صلاح واحد من الأفضل في التاريخ

المصدر: رويترز

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انهال يورغن كلوب مدرب ليفربول بالمديح على محمد صلاح بعدما سجل المهاجم المصري هدف الفوز على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت محققاً العديد من الإنجازات ويحافظ على آمال فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسدد صلاح من مدى قريب في الدقيقة 13 ليسجل للمرة التاسعة على التوالي في أنفيلد، ويصل إلى 30 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم.

كما وصل لهدفه رقم 100 على ملعب ليفربول منذ انتقاله قادما من روما الإيطالي في 2017.

وأبلغ كلوب شبكة (سكاي سبورتس) بعد فوز ليفربول 1-صفر "المهاجم يحتاج إلى هذه الرغبة لتسجيل الأهداف لكن الكثيرين لا يتذكرون عدد الأهداف التي صنعها (صلاح). إنه يساهم دائما في الأهداف.

"العديد من اللاعبين لا يحصلون على التقدير الكافي من الجماهير أثناء مسيرتهم لكن بالنسبة لنا فهو واحد من الأفضل في التاريخ".

ويحتل فريق المدرب كلوب المركز الخامس، وما زالت فرصته قائمة في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل، ويحتاج لمواصلة تحقيق الانتصارات على أمل تعثر أي فريق يتقدم عليه في الترتيب.

وقال كلوب مع اقتراب الموسم من نهايته "ربما يكون الأمر أكثر إثارة قليلا مما أرادته بعض الفرق لنا. من الجيد أن نتمكن من الوصول لهذه المكانة في جدول الترتيب مجددا لكن علينا التأكد من تفوقنا على أندية أخرى... لم يُحسم أي شيء بعد.

"لدينا ثلاث مباريات متبقية وبعدها سنحصل على فترة راحة طويلة ستساعدنا جدا. بإمكانك رؤية ذلك اليوم. برنتفورد حصل على راحة لمدة أسبوع أما نحن فخضنا مباراة قبل ثلاثة أيام.

"الأمر يختلف بشدة تحديدا في الأمتار الأخيرة من السباق لكن اللاعبين تغلبوا على ذلك وأنا سعيد جدا".

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