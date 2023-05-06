إنفانتينو يحث قرغيزستان على بناء استاد

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حث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مسؤولي قرغيزستان على بناء استاد وطني لاستضافة مباريات دولية ومعالجة نقص البنية التحتية في البلاد.

ولا تملك قرغيزستان استادات حديثة تتوافق مع المعايير الدولية لاستضافة مباريات تحت إدارة الفيفا، ويحتل منتخبها الوطني المركز 96 في تصنيف المنتخبات.

وفي يوم زيارة إنفانتينو للبلاد، افتتحت قرغيزستان المقر الجديد لاتحاد الكرة المحلي، الذي تأسس برعاية الفيفا، بعدما كان يقع سابقا في مبنى قديم وصغير في ضواحي العاصمة بشكك.

وقال إنفانتينو "تحدثت إلى رئيس (قرغيزستان صادر جباروف) حول الاستاد الوطني لكرة القدم".

وأضاف "إنه مهم جدا ورمزي وهو حاسم في عملية التطور أيضا، وسنقيم المزيد من المباريات الدولية في قرغيزستان وسيكون بوسع البلاد التألق على الصعيد الآسيوي وعلى الصعيد الدولي".

وأكد إنفانتينو أن قرغيزستان تملك العديد من المواهب وقال "منتخب الرجال لكرة القدم تأهل مرتين على التوالي لكأس آسيا. في 2019 قدم بطولة رائعة. الآن تأهل مرة أخرى رغم توفر القليل جدا من البنية التحتية".

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