ميسي يعتذر لباريس سان جيرمان عقب قيامه برحلة للسعودية

المصدر: رويترز

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اعتذر ليونيل ميسي لناديه باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ولزملائه في الفريق اليوم الجمعة بعد إيقافه بسبب قيامه برحلة إلى السعودية، وغيابه عن حصة تدريبية نتيجة لذلك.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية ان ميسي أُوقف لمدة أسبوعين بعد رحلة لم يصرح له بها إلى السعودية عندما كان من المفترض أن يتدرب مع الفريق بعد هزيمة متصدر دوري الدرجة الأولى 3-1 على أرضه أمام لوريان يوم الأحد الماضي.

وقال ميسي في مقطع فيديو على إنستجرام "اعتقدت بصدق أنني سأحصل على يوم أجازة بعد المباراة كما كان يحدث في الأسابيع السابقة.

"نظمت هذه الرحلة ولم أستطع إلغائها، كنت قد الغيتها بالفعل من قبل".

وأضاف مهاجم الأرجنتين "اعتذر لزملائي وأنتظر ما يرغب النادي أن يفعله معي".

وقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان، في وقت سابق اليوم الجمعة، إنه لا علاقة له بقرار النادي ايقاف ميسي، الذي من المقرر أن يغيب عن المباراتين المقبلتين أمام تروا وعلى أرض سان جيرمان أمام أجاكسيو حيث يتطلع الفريق للحفاظ على تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ويتقدم باريس سان جيرمان بفارق خمس نقاط عن أولمبيك مرسيليا مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم.

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