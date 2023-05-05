أرتيتا يشعر بالقلق من سجل نيوكاسل في سانت جيمس بارك

المصدر: رويترز

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قال ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال إنه سيتعين على فريقه تقديم أداء أفضل بكثير مما كان عليه العام الماضي على ملعب نيوكاسل يونايتد إذا أراد الحفاظ على آماله الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الهزيمة التي أنهت آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا العام الماضي.

وتسببت الهزيمة 2-صفر على ملعب سانت جيمس بارك الموسم الماضي في إنهاء أرسنال للموسم بالمركز الخامس بينما احتل نيوكاسل المركز 11 عندما كان يكافح للنجاة من الهبوط في منتصف الموسم قبل أن يتولى إيدي هاو المسؤولية.

وتمثل مباراة الأحد المقبل تناقضا واضحا مع موقعة الموسم الماضي، حيث يحتل أرسنال الآن المركز الثاني وضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا بينما اقترب نيوكاسل صاحب المركز الثالث - الذي خسر مرة واحدة فقط على أرضه - من حسم مقعده في المربع الذهبي.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل رحلة الأحد "إنها مباراة مختلفة تماما. قبل عام كان هناك لاعبون مختلفون ومباراة مختلفة. سنضطر إلى اللعب بشكل أفضل بكثير مما كنا عليه العام الماضي وهذا أمر مؤكد.

"ندرك أنها ستكون مباراة صعبة حقا لأنهم يقدمون أداء جيدا حقا على أرضهم".

وحصل كل فريق على نقطة في يناير الماضي على استاد الإمارات في ما كان التعادل السلبي الوحيد لأرسنال هذا الموسم.

وأضاف المدرب الإسباني "كانت مباراة نستحق الفوز بها، لكننا لم نفعل ذلك في النهاية. إنه فريق جيد حقا ويملك مدربا ولاعبين جيدين وبيئة مناسبة حول النادي الآن. لذلك فهم في مكان جيد.

"يحتلون المركز الثالث في الدوري حاليا وقد استحقوا ذلك ... إنهم يستحقون أن يكونوا في موقعهم الحالي".

وقال أرتيتا إنه يتعين عليهم الانتظار ومعرفة ما إذا كان قلب الدفاع جابرييل جاهزا للمباراة بينما لم يتم استبعاد شريكه في الدفاع وليام ساليبا من الموسم قبل أربع مباريات حيث لا يزال اللاعب الفرنسي يحاول العودة للمباريات.

ومنذ إصابة ساليبا، فقد أرسنال نقاطا في السباق على الفوز باللقب، حيث تعادل في ثلاث مباريات متتالية قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الذي يتصدر الدوري الآن بفارق نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة.

وقال أرتيتا "الأمر يتعلق بعملية التعافي. لكن علينا أن نبني تلك القدرة للحصول على التأثير والحمل المناسبين وأن نكون في حالة جيدة للعب مع الفريق".



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