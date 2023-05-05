مدرب مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام رغم الهزيمة أمام برايتون

المصدر: د ب أ

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أكد الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه سيتعافى من الانتكاسة التي تعرض لها مؤخرا، وسيحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مستوى الفريق تحسن إلى حد ما تحت قيادة المدرب الهولندي، لكن أداء مانشستر يونايتد خارج أرضه في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أثار العديد من الشكوك.

ولم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز في بطولة الدوري الإنجليزي أمام الفرق التسعة الأولى في ترتيب المسابقة، فيما جاءت الهزيمة أمس الخميس في الدقائق الأخيرة أمام برايتون لتصبح حصيلة الفريق نقطة واحدة فقط من أصل 27 ممكنة أمام تلك الفرق.

وقال تن هاج قبل مباراة يوم الأحد أمام ويستهام: "في كل مرة تعرضنا لانتكاسة تعيدنا للخلف كنا نتعافى، لذلك أنا اعتمد على اللاعبين والفريق، يجب أن نفعل ذلك مجددا".

وأضاف: "عليهم فعل ذلك وهم يستطيعون ذلك ولدينا الدليل هذا الموسم، في كل مرة كنا نعاني من الاحباط كنا نعود".

وتابع: "لدينا سلسلة جيدة في آخر خمس مباريات، حققنا الفوز أربع مرات وتعادلنا مرة قبل مواجهة برايتون".

وأوضح تن هاج: "كل شيء بأيدينا، لذلك علينا أن نركز على أدائنا، أنا أثق في اللاعبين وأنا مقتنع بذلك تماما".



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