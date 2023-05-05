وفاة شخص وسط احتفالات فوز نابولي بالدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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توفي رجل يبلغ من العمر 26 عاما في نابولي متاثرا بإصابته وسط احتفالات نادي نابولي بالفوز بأول لقب للدوري الإيطالي منذ 33 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة "أنسا" الإيطالية.

وقالت الشرطة للوكالة إن الرجل كان من بين أربعة أشخاص اصيبوا بجراح. وتوفي الرجل في مستشفى نابولي حيث وصل في حالة خطيرة. ولا تزال الشرطة تحقق في الحادث.

وقالت السلطات الصحية المحلية لوكالة "أنسا" إن الثلاثة الآخرين أصيبوا في أيديهم بسبب الألعاب النارية.

وحقق فريق نابولي يوم الخميس التعادل 1-1 مع أودينيزي ليحرز لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ أن كان يلعب دييجو مارادونا.

وشاهد حوالي 60 ألف من مشجعي نابولي المباراة الحاسمة على الشاشات في ملعب مارادونا، وبعد ذلك تدفقوا إلى وسط مدينة نابولي.

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