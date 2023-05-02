برشلونة يعبر أوساسونا بصعوبة ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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اقترب برشلونة خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على ضيفه أوساسونا 1 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة، في الوقت الذي فاز فيه ألميريا على ضيفه إلتشي 2 /1.

وعلى ملعب كامب نو، حسم برشلونة فوزه على أوساسونا بهدف سجله المدافع جوردي ألبا قبل خمس دقائق من النهاية.

ولعب أوساسونا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 لطرد جورج هيراندو.

الفوز رفع رصيد برشلونة في الصدارة إلى 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد وتوقف رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع.

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