كلوب بعد أن أصاب نفسه في الاحتفال: تعرضت للعقاب

المصدر: رويترز

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اشتهر يورغن كلوب مدرب ليفربول بطرق احتفاله الحماسية بالأهداف وبتصرفاته الجنونية خارج خطوط الملعب، لكن المدرب الألماني تخطى حدود جنونه الأحد خلال فوز مثير 4-3 على توتنهام هوتسبير.

وكان كلوب في حالة ذهول بعد أن أهدر ليفربول تقدمه 3-صفر في أول ربع ساعة ليسمح لتوتنهام بالتعادل 3-3 حين هز ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون السابق، شباك أليسون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

لكن بعد دقيقة واحدة انتزع ديوجو جوتا هدف الفوز وركض كلوب للاحتفال قبل أن يصيب نفسه في عضلات الفخذ الخلفية كما بدا.

كما حصل كلوب على انذار بسبب انفعالاته.

وقال كلوب "لست متأكدا إن كانت إصابة في العضلات الخلفية، ربما تكون في العضلة الضامة، لكنني تعرضت للعقاب، عقاب فوري على آثام صغيرة.

"استسلمت العضلة، أي كانت، في هذه اللحظة، هذا عادل، وبعيدا عن ذلك أنا بخير".

وبهذا الانتصار الرابع على التوالي في الدوري الممتاز ارتقى ليفربول إلى المركز الخامس لينعش آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، لكنه لا يزال خلف مانشستر يونايتد ونيوكاسل بفارق سبع وتسع نقاط على الترتيب، ولعب مباراة أكثر من مانشستر يونايتد.

ويبدو ليفربول مرشحا على الأقل للتأهل للدوري الأوروبي لكن كلوب كان يتمنى إدارة أفضل للقاء اليوم بعد أن سمح لتوتنهام بتعديل النتيجة بطريقة غير مفهومة.

وأضاف "في الشوط الثاني كانت المباراة مفتوحة وبدأ توتنهام في الإيمان بنفسه وتمسك بالإيمان.

"فتحنا لهم الباب وبدا أننا دفعناهم قليلا".

وعما إن كان يواصل مطاردة المربع الذهبي أنكر كلوب ذلك، مشيرا إلى ضرورة الحذر من برايتون أند هوف ألبيون صاحب المركز الثامن الذي قد يرتقي إلى الستة الأوائل إذا فاز في مبارياته المتبقية.

وتابع "بالطبع لا أفكر في ذلك الآن، إذا فاز يونايتد ونيوكاسل في كل المباريات المتبقية فكيف يمكننا تحقيق ذلك؟ إذا فقدا نقاطا سنقترب منهما، ولحين حدوث ذلك يجب أن نفوز لنتأهل إلى أوروبا على أي حال".

وسحق برايتون منافسه ولفرهامبتون واندرارز 6-صفر السبت ليصبح على بعد أربع نقاط من ليفربول وتتبقى له مباراتان.

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