كلوب يحذر من خطورة توتنهام

المصدر: رويترز

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اعتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن شاشته التلفزيونية تعرضت للكسر بعد رؤية النتيجة في هزيمة توتنهام هوتسبير 6-1 أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحذر من أن النادي اللندني لا يزال منافسا خطيرا رغم هزيمته الساحقة.

ويستضيف ليفربول منافسه على التأهل الأوروبي توتنهام هوتسبير، الذي لم ينتصر في آخر ثلاث مباريات وخسر أمام نيوكاسل صاحب المركز الثالث يوم الأحد الماضي، حيث تلقى خمسة أهداف في أول 21 دقيقة.

وقال كلوب للصحفيين "عدت إلى المنزل وفتحت التلفزيون وكانت النتيجة 1-صفر. كان لدي شيء آخر لأفعله وأردت مشاهدة المباراة بعد ذلك بقليل وعندما عدت كانت النتيجة 5-صفر.

"اعتقدت بصدق أن شيئا ما كان خطأ في شاشة التلفزيون، شيء مثل مزحة أو شيء من هذا القبيل. كان علي أن أشاهد المباراة مرة أخرى لاحقا. من الواضح أن نيوكاسل يمر بلحظة جيدة للغاية... لذلك يمكن أن تحدث هذه الأشياء".

ويحتل توتنهام المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة لكن ليفربول سابع الترتيب يمكن أن يتقدم عليه في حال فوزه على ملعب أنفيلد.

وستكون احتمالات الفوز كبيرة على توتنهام، الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر 20 مباراة في الدوري ضد ليفربول، لكن كلوب قال إنه قلق من كثرة المواهب في تشكيلة توتنهام.

وأضاف المدرب الألماني "ليس لدي أدنى فكرة عما حدث في توتنهام لكني أرى هاري كين وسون هيونج-مين وديان كولوسيفسكي وإيفان بريشيتش وريتشارليسون وبيير-إميل هويبرج واخرين.

"لا يمكنني التفكير في توتنهام بأي طريقة أخرى سوى أنني أتوقع أن يكونوا أقوياء حقا. إذا أعطيتهم كرة واحدة فقد تكون خاطئة ويأتي منها الفوز. يمكن أن يسجل هاري كين من أي مكان.

"لديهم جودة حقيقية وعلينا التأكد من أنهم لا يستطيعون إظهارها".

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