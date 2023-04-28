نيوكاسل الرائع يسحق إيفرتون 4-1 في جوديسون بارك

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

‬‬‬سجل كالوم ويلسون هدفين ليقود نيوكاسل يونايتد إلى إحكام قبضته على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق 4-1 على إيفرتون المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في جوديسون بارك الخميس.

وهز جويلينتون وجيكوب ميرفي الشباك أيضا مع تألق لاعبي نيوكاسل أمام إيفرتون الذي ظهر بلا حول أو قوة والذي يواجه احتمالية الهبوط من دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 1951.

وسجل دوايت ماكنيل هدف العزاء المتأخر لصاحب الضيافة.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 62 نقطة من 32 مباراة وهو في طريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2002.

ويحتل إيفرتون المركز 19 وقبل الأخير بفارق نقطتين عن منطقة الأمان وسيواجه ليستر سيتي المتعثر مثله يوم الاثنين المقبل.

وأبلغ إيدي هاو مدرب نيوكاسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لم يكن الشوط الأول مثاليا، لكن الشوط الثاني كان جيدا جدا، سجلنا أهدافا جيدة جدا".

وقال "سيخبرنا الجدول في نهاية الموسم موقعنا وجدول منافساتنا الموسم المقبل، لكن تركيزنا منصب الآن على المباراة المقبلة (على ملعبه أمام ساوثامبتون يوم الأحد). استعدنا أفضل مستوياتنا بصورة جيدة جدا".

بدأ إيفرتون المباراة في أجواء جماهيرية محمومة في مرسيسايد لكن أقل الفرق تهديفا في الدوري الإنجليزي الممتاز لم يستفد من هذا الضغط الجماهيري ليتجرع خسارة ثقيلة أمام نيوكاسل.

وسجل ويلسون من مسافة قريبة بعد أن تصدى حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد لتسديدة جويلينتون قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني برأسه.

وأكمل ويلسون ثنائيته بعد ذلك بقليل، قبل أن يسجل ماكنيل هدفا مباشرا من ركلة ركنية ليمنح إيفرتون بصيص أمل، لكن تمريرة رائعة من ألكسندر إيساك وضعت الكرة على طبق من ذهب لميرفي ليحرز هدفا رابعا للفريق الزائر.

وأبلغ شون دايك مدرب إيفرتون محطة (بي.تي سبورت) "بدأنا المباراة بقوة وأعتقد أننا كنا بنفس المستوى. تفوقوا علينا بسهولة بعد الهدف الثاني. ولا يمكنك أن تفعل ذلك أمام فريق مثل نيوكاسل".

وأضاف "لم نكن مؤثرين في الثلث الأخير. لا زال العمل جاريا على ذلك. يجب أن نتخطى هذه الهزيمة سريعا ونصفي أذهاننا قبل المواجهة المقبلة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز