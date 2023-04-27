أول تعليق من أرتيتا بعد الهزيمة القاسية من السيتي

المصدر: رويترز

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لا يزال أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن لغة جسد مدربه مايكل أرتيتا بعد الهزيمة 4-1 في ملعب مانشستر سيتي الأربعاء تشير إلى أنه يعلم أن فرصة الفوز باللقب ضاعت.

وتراجع فريقه أمام هجوم سيتي القوي حيث سجل كيفن دي بروين ثنائية بالإضافة إلى جون ستونز وإرلينغ هالاند أهداف أصحاب الأرض.

وسيتصدر سيتي حامل اللقب الترتيب وله مباراة مؤجلة في حال فوزه على فولهام يوم الأحد المقبل رغم أنه كان يتأخر عن أرسنال طوال الموسم تقريبا.

وقال أرتيتا للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان يتعين على أرسنال الآن الفوز بمبارياته الخمس المتبقية حتى يكون لديه أي فرصة للفوز بلقبه الأول منذ 2004 "لا أعرف ما هو المطلوب. بالتأكيد علينا رفع الروح المعنوية للاعبين أولا لأنهم عانوا الليلة، "نحن بحاجة إلى القيام بكل ما فعلناه حتى الآن بشكل جيد والبدء في الفوز".

ويُنظر إلى الهزيمة أمام سيتي على أنها لحظة حاسمة في السباق على اللقب، لكن الحقيقة أن أرسنال قد فقد بالفعل زخمه الذي اكتسبه على مدار الموسم خلال شهر أبريل المروع.

وتعادل النادي اللندني 2-2 في مباراتين متتاليتين مع ليفربول ووست هام يونايتد بعدما كان متقدما بهدفين، ثم تعادل 3-3 على أرضه مع ساوثامبتون متذيل الترتيب يوم الجمعة الماضي.

وكانت مسيرة أضعفت ثقة أرسنال ومع فقدان النادي لخفة حركة المدافع المصاب وليام ساليبا تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة من سيتي.

وقال أرتيتا للصحفيين "في أول 30 دقيقة كل الأشياء الأساسية التي يتعين عليك القيام بها ضد فريق كبير لم نفعلها وتعرضنا للعقاب.

"لعبنا ضد فريق استثنائي. نحن فريق استثنائي أيضا - لكننا اليوم لم نكن في مستوانا".

وأشار دي بروين لاعب سيتي سريعا إلى أنه لا يزال أمامهم سبع مباريات في الدوري وأنهم ما زالوا يتأخرون عن أرسنال في السباق، لكن حتى أكثر مشجعي أرسنال تفاؤلا يعلم الآن أن فريقه سيستقر في المركز الثاني.

وهذا ليس إنجازا سيئا للنادي الذي لم يحتل أحد مراكز المربع الذهبي في الدوري منذ عام 2016 ولم يتم اعتباره حتى من المنافسين على اللقب في بداية الموسم.

وقال أرتيتا "الإحصائيات في بداية الموسم تقول إننا سنحتل المركز السادس أو السابع ونحن هنا بعدما وصلنا إليه الآن.

"اللاعبون يستحقون الكثير من الفضل لأننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه بعد تسعة أشهر ضد هذا الفريق. لا تزال هناك خمس مباريات على نهاية الموسم. لقد قضيت 22 عاما في هذا البلد وتغيرت الأمور كثيرا.

"اليوم ليلة صعبة للغاية ولكن علينا أن نقف وننظر إلى الصورة الأكبر. حقيقة أننا نتنافس بندية مع سيتي أمر لا يصدق".

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