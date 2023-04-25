العثور على كأس أول بطولة بين أستراليا ونيوزيلندا بعد فقدانه لنحو سبعة عقود

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن الكأس المتنافس عليها بين أستراليا ونيوزيلندا عُثر عليها في مرآب بإحدى الضواحي بعد أن فُقد لما يقرب من سبعة عقود.

وصُنعت الكأس من الخشب من كلا البلدين وتحتوي على رماد السيجار الذي يدخنه قادة المنتخبات الوطنية بعد أول مباراة دولية بين الفريقين على الأراضي الأسترالية عام 1923.

واختفت الكأس في منتصف خمسينات القرن الماضي، لكن عُثر عليها مؤخرا ضمن ممتلكات رئيس سابق للاتحاد الأسترالي وأعادها أحفاده إلى الاتحاد.

وقال تريفور طومسون، الذي كان يبحث مع زميله مؤرخ كرة القدم إيان سيسون عن الكأس، في بيان للاتحاد "من المحتمل جدا أن يكون هذا أعظم كنز محلي موجود في اللعبة".

وقال كريس نيكو رئيس الاتحاد الأسترالي "القصة المرتبطة برماد كرة القدم استثنائية ورحلتها رمز للشجاعة والصداقة الحميمة للجيشين الأسترالي والنيوزيلندي.

"تستمر هذه الروح المشتركة في الظهور في كل مرة تدخل فيها أستراليا ونيوزيلندا إلى الملاعب الرياضية".

وفازت نيوزيلندا بأول مباراة دولية كاملة بين الفريقين 3-1 في دنيدن عام 1922.

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