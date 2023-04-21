يوفنتوس إلى نصف نهائي «يوروبا ليغ»

المصدر: رويترز

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تأهل يوفنتوس إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "الخميس" بتعادله 1-1 مع سبورتنج لشبونة في مباراة مثيرة بإياب دور الثمانية مستغلا فوزه ذهابا 1-صفر.

وجاء التأهل بعدما ألغت أعلى هيئة رياضية إيطالية حكما بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي في انتظار محاكمة جديدة.

وتقدم يوفنتوس مبكرا بفضل لاعب الوسط أدريان رابيو الذي هز الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة التاسعة.

وأدرك ماركوس إدواردز جناح سبورتنج التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 20 بعد تدخل رابيو ضد مانويل أوجارتي داخل منطقة الجزاء.

وحرم إطار المرمى الفريق البرتغالي من التسجيل قبلها بلحظات.

واقترب سبورتنج من التقدم في النتيجة في الدقيقة 35 عندما لعب المدافع عثمان ديوماندي ضربة رأس مستغلا ركلة ركنية لكنها أخطأت طريقها إلى المرمى بفارق بسيط.

وقبل نهاية الشوط الأول، حاول نونو سانتوس تهديد مرمى يوفنتوس من الجانب الأيسر لكن المدافع جليسون بريمر أبعد الكرة.

واستمرت الإثارة بعد الاستراحة إذ واصل سبورتنج الضغط لكنه أهدر عددا من الفرص.

وسنحت للفريق الذي يقوده المدرب روبن أموريم فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 75 لكن التسديدة المباشرة التي لعبها ريكاردو ايسجايو علت العارضة، كما أهدر سيباستيان كواتس فرصتين في الدقائق الأخيرة.

وبهذا يخفق سبورتنج في الفوز في خمس مباريات أوروبية على ملعبه للمرة الأولى في تاريخه بعد خسارتين وتعادلين في أربعة لقاءات سابقة.

وخسر سبورتنج آخر سبع مواجهات أمام فرق إيطالية.

ويواجه يوفنتوس في الدور المقبل إشبيلية يومي 11 و18 مايو ايار المقبلين بعدما أطاح الفريق الإسباني بمانشستر يونايتد 5-2 في مجموع اللقائين.

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