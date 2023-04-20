أول تعليق لمدرب البايرن بعد الهزيمة أمام السيتي

المصدر: رويترز

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أشاد توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ بأداء فريقه رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد مانشستر سيتي بعد تعادله 1-1 أمس الأربعاء في إياب دور الثمانية للبطولة في ألمانيا ليخسر 4-1 في المباراتين.

وشهد توخيل، الذي تولى منصبه عقب إقالة يوليان ناجلزمان في أواخر مارس، الآن خروج فريقه من بطولتين في غضون أسبوعين بعد إقصائه أيضا من كأس ألمانيا على يد فرايبورج في دور الثمانية.

لكن مدرب تشيلسي السابق لم يجد سوى القليل من الأخطاء في أداء فريقه خلال مباراتي الذهاب والإياب ضد سيتي، الذي فاز 3-صفر في مانشستر الأسبوع الماضي.

وقال توخيل للصحفيين "أشعر بالرضا تماما بالمباراتين ضد مانشستر سيتي والطريقة التي قدمنا بها أنفسنا اليوم.

"كنا على قدم المساواة مع أفضل فريق في أوروبا حاليا. كان هناك اختلاف في الثقة بالنفس والمستوى. بالنسبة للفرص القليلة التي سنحت ضدنا في المباراتين فقد تمت معاقبتنا عليها. لا اعتقد أن النتيجة تعكس أداء الفريقين".

وسنحت عدة فرص للفريق البافارق في الشوط الأول القوي أمس الأربعاء وكان ينبغي أن يسجل، حيث أهدر كل من ليروي ساني وجمال موسيالا الفرص.

لكن إرلينج هالاند هداف سيتي سجل هدفا بعد الاستراحة، قبل ركلة جزاء متأخرة من يوزوا كيميش منحت بايرن التعادل. كما أهدر هالاند ركلة جزاء في الشوط الأول.

وأضاف المدرب الألماني "كانت لدينا فرص كافية. لكن من أجل الفوز على أفضل فريق تحتاج إلى أكثر من مجرد 100 بالمئة من أدائك. تحتاج أيضا إلى القليل من الحظ وتسديدات تنحرف عن مسارها وتسكن الشباك وركلة ثابتة وعليك أيضا أن تستغل تلك الفرص الذهبية التي سنحت لك.

"اعتقد أننا وضعنا سيتي في مأزق مرة أخرى، حتى أكثر مما حدث في مانشستر. لكن مثل الأسبوع الماضي لم يحالفنا الحظ لتغيير هذا الوضع".

ولا يزال بايرن في طريقه لتمديد رقمه القياسي بفوزه بلقب الدوري الألماني للمرة 11 على التوالي، حيث يتصدر المسابقة بفارق نقطتين على بروسيا دورتموند قبل ست مباريات على نهاية الموسم.

وقال توخيل "رأيت اليوم أنه يمكننا اللعب على هذا المستوى. لسوء الحظ يمكننا أيضا اللعب على مستوى مختلف وأحيانا في مباراة ما يكون مستوى التركيز غير ثابت. علينا أن نوقف هذه الأشياء".

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