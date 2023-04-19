للمرة الأولى منذ 16 عاماً.. ميلان إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

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وصل ميلان إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 16 عاماً بعدما قاوم ضغطا شديدا في نابولي اليوم الثلاثاء بفضل هدف أوليفييه جيرو في الشوط الأول والذي ضمن التعادل 1-1 والفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

قاتل نابولي حتى النهاية لكنه لم يتمكن من تحطيم دفاع ميلان القوي حتى تعادل فيكتور أوسيمن بعد مرور ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس قوية لكن الوقت قد فات لينهي الحكم المباراة بعدها بعدة ثوان.

وسيواجه ميلان غريمه إنتر ميلان أو بنفيكا البرتغالي في الدور قبل النهائي.

وبعد فوز ميلان 1-صفر ذهابا في دور الثمانية ضغط نابولي لتسجيل الهدف الأول منذ البداية حيث اضطر الفريق الزائر للدفاع باستبسال.

وحصل ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة 22 لكن حارس نابولي أليكس ميريت تصدى لتسديدة جيرو المنخفضة.

ونتيجة للضغط الشديد الذي مارسه أصحاب الضيافة، تمكن ميلان من استغلال الثغرات في دفاع المنافس وتقدم عبر جيرو قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

وانطلق رافائيل لياو بالكرة من نصف ملعبه متجاوزا دفاع نابولي قبل أن يمررها إلى جيرو الذي سجل من مسافة قريبة.

وحصل نابولي على بارقة أمل قبل ثماني دقائق من النهاية عندما لمس فيكايو توموري الكرة بيده داخل منطقة الجزاء لكن ركلة الجزاء التي سددها خفيتشا كفاراتسخيليا تصدى لها مايك ماينان.

وتم تقييد حركة أوسيمن طوال المباراة حتى سجل هدفه بضربة رأس لكن الوقت قد انتهى بالفعل وسط خيبة نابولي وجماهيره.

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