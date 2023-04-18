غوارديولا: سيتي لا يفكر عن إخفاقاته السابقة أو نجاحات بايرن في دوري الأبطال

المصدر: رويترز

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي إنه لن يفكر في الإخفاقات السابقة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أو التاريخ الأوروبي اللامع لبايرن ميونيخ عندما يواجه الفريق الألماني في إياب دور الثمانية غدا الأربعاء.

وفاز سيتي على بايرن ميونيخ 3-صفر في مباراة الذهاب ويتفوق في مساعيه لبلوغ الدور قبل النهائي، في ظل اضطراب بايرن بطل أوروبا ست مرات بعد خروجه من كأس ألمانيا قبل أسبوعين، وخسارته في مباراة الذهاب وتعادله في دوري الدرجة الأولى الألماني يوم السبت الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "حضرنا إلى هنا لخوض مباراة في كرة القدم. 11 لاعبا أمام 11 في محاولة تقديم أداء أفضل من خصمنا في هذه المباراة.

"لا يمكننا اللعب والتنافس ضد التاريخ. بالنسبة لنا هي فرصة جديدة لإثبات أنفسنا ضد أحد أفضل الفرق في أوروبا. لن نلعب غدا ضد التاريخ ولا نلعب ضد ما حققه (بايرن)".

وحذر غوارديولا من أن بايرن، وعلى الرغم من أي اضطرابات داخلية يمر بها، سيخوض المباراة معتقدا أنه بإمكانه تغيير دفة المواجهة. وتم استبعاد ساديو ماني لاعب بايرن وتغريمه بعد اشتباكه مع زميله في الفريق ليروي ساني عقب هزيمة الفريق في مباراة الذهاب.

ولا يزال سيتي يبحث عن لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد أن وصل إلى النهائي مرة واحدة في عام 2021.

وقال غوارديولا الذي تولى تدريب بايرن في الفترة من 2013 إلى 2016 "أعرف عقلية هذا النادي (بايرن). إنها منتشرة في كل مكان بداخله. إنها في تكوين اللاعبين وأعلم أنهم يؤمنون بقدرتهم على القيام بذلك. نحن نؤمن أيضا بقدراتنا.

"عندما تنتمي لهذه النوعية من الأندية، ومع امتلاكها للتاريخ على صعيد هذه المسابقة، فهذا ما يكون عليه الحال".

ويتطلع سيتي بقيادة غوارديولا، الذي لم يخسر في 14 مباراة بجميع المسابقات، إلى بلوغ قمة مستواه في الوقت المناسب هذا الموسم.

ويتأخر سيتي عن أرسنال المتصدر بفارق ثلاث نقاط في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب ضد شيفيلد يونايتد في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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