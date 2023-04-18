جوندوجان يتطلع للمشاركة مع ألمانيا.. والفوز بدوري الأبطال مع سيتي

المصدر: د ب أ

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يأمل إلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي في المشاركة مع المنتخب الألماني في يورو 2024، لكنه يتطلع أولا لحصد لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزي.

وقال جوندوجان لبوابة "تي اونلاين" اليوم الثلاثاء: "سيكون شرف بالنسبة لي المشاركة في هذه البطولة في بلادي".

وأضاف "لكن الطريق لايزال طويلا، الكل يعرف أنه يتوجب علينا التطور وتقديم أداء ونتائج أفضل قبل البطولة".

وشارك جوندوجان /32 عاما/ في 66 مباراة مع منتخب ألمانيا لكنه لم يشارك في المباراتين الوديتين للماكينات الشهر الماضي، حيث حرص المدرب هانسي فليك على تجربة بعض المواهب الشابة، لكن من المتوقع عودة جوندوجان خلال المواجهات الودية في يونيو المقبل.

وتقام هذه المباريات الودية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام في اسطنبول يوم العاشر من يونيو المقبل، ويتطلع جوندوجان لقيادة سيتي للقبه الأول في البطولة القارية.

وأشار اللاعب الألماني "بالطبع نريد الفوز بهذا اللقب، إنه حلمنا الأكبر الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

ودعا جوندوجان زملاءه إلى عدم الاعتماد على تفوقهم بثلاثة أهداف دون رد على بايرن ميونخ في ذهاب دور الثمانية من البطولة القارية، وضرورة الظهور بشكل قوي خلال مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا غدا الأربعاء لحسم بطاقة العبور للمربع الذهبي.

وأكد "انقضى الشوط الأول فقط، لقد خرجنا بنتيجة إيجابية للغاية من مباراة الذهاب ، لكن علينا الظهور بنفس المستوى في مباراة الإياب ونقدم أفضل أداء لنا مجددا".

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