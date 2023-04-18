اتحاد اللاعبين المحترفين في ألمانيا يؤكد خطورة التنمر عبر الانترنت

المصدر: د ب أ

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أبدى اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في ألمانيا (في.دي.في) قلقا إزاء تزايد حالات الإساءة للاعبين عبر الانترنت، وطالب سلطات الدولة ببذل المزيد لمكافحة هذا السلوك.

وقال أولف بارانوفسكي المدير الإداري للاتحاد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"التنمر عبر الانترنت هو قضية خطيرة للغاية منذ عدة أعوام، ولا يقتصر فقط على الرياضة."

وأضاف :"أولا وقبل كل شيء، على المشرعين وجهات تنفيذ القانون إجراء تحسينات بهذا الصدد وتوفير حماية أكبر للضحايا."

وكان بنجامين هنريكس مدافع لايبزج ودايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ أحدث ضحايا الإساءات العنصرية عبر الانترنت، وقد اقترح ماركو روزه المدير الفني للايبزج حبس المدانين لبضعة أيام من أجل إطلاع غيرهم على العواقب التي قد يواجهونها في حال القيام بذلك.

وألقى توماس مولر وليون جوريتسكا وليروي ساني، لاعبو بايرن ميونخ، الضوء على القضية خلال حملة "معا ضد الكراهية على الإنترنت"، وذلك عبر قراءة العبارات والإساءات التي وجهت لهم في مقطع فيديو نشر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

ورحب بارانوفسكي بالمبادرة قائلا :"عندما يكافح الرياضيون رسائل الكراهية على الإنترنت بشكل علني، فإن هذا يمثل إشارة قوية وتفويضا واضحا لصناع القرار بالبحث المكثف عن حلول."

وقال بارانوفسكي إن الاتحاد يمنح اللاعبين، خاصة صغار السن منهم، تدريبات ونصائح قانونية ودعما نفسيا فيما يتعلق بهذه القضية.

وتخطط وزارة العدل الألمانية لإصدار "قانون جديد ضد العنف الرقمي"، حيث سيكون من الممكن إقامة دعاوى مدنية بحق مشغلي منصات التواصل الاجتماعي لغلق حسابات المدانين.



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