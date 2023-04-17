الأرجنتين تستضيف كأس العالم للشباب والقرعة الجمعة المقبل

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم "الاثنين" استضافة الأرجنتين لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة

وتقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعرضٍ بديل لاستضافة مونديال الشباب وتم الموافقة عليه بعد زيارة تفقدية لوفد من الفيفا إلى الأرجنتين مؤخرا للوقوف على استعدادات البلاد لاستضافة الحدث العالمي.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين ان البطولة ستقام في الفترة من 20 مايو حتى 11 يونيو 2023، وستضم ست مجموعات في كل منها أربعة فرق.

ويشارك المنتخب الأرجنتيني في البطولة بدلاً من إندونيسيا بعد نيلهم حقوق استضافتها، وتعتبر الأرجنتين الدولة الأنجح في تاريخ كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، حيث فازت باللقب ست مرات، كان آخرها عام 2007، واستضافت البطولة في نسخة 2001.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انه يسعد فيفا الإعلان عن استضافة الأرجنتين لنسخة هذا العام من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، مضيفا: "أود أن أشكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ، خاصة رئيسه كلوديو تابيا، والسلطات الحكومية على التزامها باستضافة هذا الحدث الرائع بعد إخطار قصير.

وأضاف إنفانتينو: "تَلعب بطولة كأس العالم تحت 20 عاما دورا جوهريا في جهود فيفا للترويج لكرة القدم للشباب في جميع أنحاء العالم، فقد شهدت هذه البطولة منذ عام 1977 كوكبة من أعظم اللاعبين، مثل دييجو أرماندو مارادونا، وليونيل ميسي، وبول بوجبا، وإيرلينج هالاند، وغيرهم الكثير، وستكون نسخة هذا العام مصدر إلهام كبير لنجوم الغد، لأنها تُنظم في بلد يعيش ويتنفس كرة القدم".

ومن المقرر ان تجري قرعة البطولة يوم الجمعة المقبل بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ .

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