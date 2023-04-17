هبوط أسهم مانشستر يونايتد بعد تقرير يفيد بإلغاء عائلة جليزر خطة البيع

المصدر: رويترز

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هبطت أسهم نادي مانشستر يونايند المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بواقع 13 في المئة اليوم الاثنين بعد أن أفاد تقرير بأن عائلة جليزر واثقة من تأمين استثمارات ستسمح لها بالبقاء كمالك للنادي.

وتتوقع العائلة أيضا أن تساعد هذه الاستثمارات في مضاعفة قيمة النادي على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقا لما أوردته شبكة (ئي.اس.بي.ان) نقلا عن مصدر لم تسمه.

ولم يرد مانشستر يونايتد على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وبدأ جليزر البحث عن خيارات تشمل استثمارا جديدا أو بيعا محتملا للنادي في نوفمبر تشرين الثاني، بعد 17 عاما من شراء العائلة لبطل الدوري الإنجليزي 20 مرة مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (977.31 مليون دولار).

وذكرت شبكة سكاى الاخبارية يوم السبت أن شركة كارلايل للاستثمار المباشر دخلت في محادثات بشأن استثمار "ضخم" مع دخول المزاد على الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز مراحله النهائية.

وجزء صغير من أسهم النادي مدرج في بورصة نيويورك. وبلغت القيمة السوقية للنادي حوالي 3.6 مليار دولار مع إغلاق يوم الجمعة الماضي.

(الدولار يساوي 0.8083 جنيه استرليني)

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