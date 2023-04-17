تشافي ينتقد حالة ملعب خيتافي بعد تعادل برشلونة سلبياً

المصدر: د ب أ

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انتقد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة حالة ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، الذي شهد تعادل فريقه مع مضيفه خيتافي سلبيا اليوم الأحد بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل النادي الكتالوني في تسجيل أي أهداف للمباراة الثالثة على التوالي.

كما أخفق النادي الكاتالوني في تحقيق النصر للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله سلبيا مع جيرونا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، وخسارته القاسية على ملعبه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

ولكن برغم التعادل ظل برشلونة في الصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، مقابل 31 نقطة لخيتافي في المركز الخامس عشر.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن تشافي قوله "حالة العشب أثرت علينا، من الصعب للغاية اللعب في مثل هذه الأجواء، إنه أمر سيء للمباراة، الكرة تتعثر، الأمر كان سيئا أيضا بالنسبة لخيتافي".

وأضاف "هذا ليس عذرا وعلينا أن نستعيد إتزاننا... لقد حصدنا نقطة، وهو أمر ليس سيئا نظرا لحالة عدم الراحة التي واجهتنا".

وأجرى برشلونة تغييرا اضطراريا في أول ربع ساعة بعد إصابة سيرجي روبرتو، حيث غادر الملعب وشارك إيريك جارسيا بدلا منه.

وبشأن إصابة سيرجي، قال تشافي "سيرجي شعر بمشكلة في أوتار الركبة، سنرى غدا ، نتمنى أن يكون غيابه لفترة قصيرة إذا تبين إصابته".

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