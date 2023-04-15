غوارديولا: سيتي يعمل 24 ساعة للحفاظ على جاهزية هالاند

المصدر: رويترز

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الجهاز الطبي لفريقه يعمل طوال الوقت لكي يحافظ على جاهزية المهاجم والهداف إرلينج هالاند.

وانضم هالاند إلى سيتي قادما من بروسيا دورتموند قبل انطلاق الموسم الجاري وسجل المهاجم النرويجي 45 هدفا مع الفريق في كل المسابقات، وهو رقم قياسي لأي لاعب من الدوري الإنجليزي.

وكانت هناك مخاوف بشأن لياقة هالاند قبل انتقاله إلى سيتي بعدما غاب عن 16 مباراة مع دورتموند الموسم الماضي، لكن هداف الدوري الإنجليزي لم يبتعد سوى عن أربع مباريات لسيتي هذا الموسم.

وقال غوارديولا للصحفيين أمس الجمعة، وقبل مواجهة ليستر سيتي اليوم السبت "لا أعرف ما فعله في دورتموند، لكن نحن نهتم به 24 ساعة. لدينا أطباء وأخصائيون رائعون، وهم يدعمونه في كل ثانية على مدار اليوم".

وأضاف "من الصعب أن نفهم لماذا تنفق الكثير من المال (على ضم لاعب) ثم تتركه. لا أعرف ما تفعله الأندية الأخرى".

وأكد غوارديولا أنه من المهم الحفاظ على جاهزية هالاند في ظل أن سيتي يخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق ست نقاط خلف أرسنال المتصدر، لكن فريق المدرب جوارديولا يملك مباراة واحدة مؤجلة. وينافس سيتي أيضا في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.



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