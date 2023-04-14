أرتيتا يطلب من لاعبي أرسنال "إنجاز المهمة"

المصدر: رويترز

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، قبل مواجهة وست هام يونايتد بعد غد الأحد، إن لاعبيه يجب أن يبذلوا جهدا هائلا "لإنهاء المهمة" اذا أرادوا الإطاحة بالمنافس مانشستر سيتي والتتويج باللقب الأول للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ 2004.

وبعد سبعة انتصارات متتالية للمتصدر أرسنال تمسك بتقدمه على سيتي حامل اللقب، لكن التعادل 2-2 مع ليفربول الأسبوع الماضي فرض ضغطا أكبر على اللندنيين.

ويتفوق أرسنال بست نقاط على سيتي لكن تتبقى مباراة لفريق المدرب بيب جوارديولا، وسيصطدم الفريقان في استاد الاتحاد في وقت لاحق هذا الشهر.

وردا على تكهنات شركة أوبتا للإحصاءات الرياضية بأن سيتي هو المرشح الأقرب للقب هذا الموسم أبلغ أرتيتا الصحفيين "اذا سألتهم في بداية الموسم لبدا أنه لم يتغير أي شيء".

وأضاف "تحتاج إلى الحظ في الوقت المناسب، هذا مهم حقا، يوجد جانب آخر في الرياضة يتعلق بتفاصيل بسيطة ويجب أن تكون في صالحك.

"نحن سعداء بموقفنا الحالي وأمامنا مهمة لننجزها ونحتاج لجهد أكبر من الجميع".

ويلتقي أرسنال مع وست هام صاحب المركز 14 الذي ابتعد عن منطقة الهبوط عقب انتصارين في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

ويقود وست هام ديفيد مويز الذي سبق له تدريب أرتيتا في إيفرتون.

وتابع أرتيتا "مباراة صعبة جدا، أعرف ديفيد جيدا وأعرف كيف يستعد للمباريات، أكن له الكثير من الاحترام وأحببت العمل معه، ستكون قمة كبرى".

وسيغيب عن أرسنال المدافع وليام ساليبا الذي عانى من إصابة بالظهر الشهر الماضي، لكن أرتيتا قال إنه يتحسن، بينما سيستعيد جهود المهاجم إيدي نكيتياه.

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