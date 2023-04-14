مدرب سان جيرمان ينفي مزاعم عنصرية تحقق فيها شرطة نيس

المصدر: رويترز

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نفى كريستوف جالتييه أنه أدلى بتصريحات عنصرية خلال فترة تدريبه لنيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، حيث بدأ مكتب الادعاء في نيس اليوم الجمعة تحقيقا مبدئيا في "تمييز مزعوم على أساس العرق أو الدين".

وجاء هذا الادعاء في رسائل البريد الإلكتروني لجوليان فورنييه، المدير السابق لكرة القدم في نيس. وذلك عندما كان جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الحالي مدربا لنيس خلال موسم 2021-2022.

وقال المدعي العام في نيس زافييه بونوم اليوم "هناك تحقيق أولي في تمييز مزعوم على أساس العرق أو الدين. يتم تفتيش مقر نادي نيس".

ووفقا لموقع آر.إم.سي سبورت على الإنترنت زعمت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بفورنييه أن جالتييه اشتكى من "وجود عدد كبير للغاية من اللاعبين السود والمسلمين" في فريق نيس.

وقال جالتييه في مؤتمر صحفي قبل استضافة لانس صاحب المركز الثاني في لقاء قمة الترتيب في بارك دي برينس غدا السبت "قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين انتهكوا سمعتي، ولا يمكنني الاكتفاء بفتح تحقيق".

وأضاف جالتييه "مثل الكثير منكم أذهلتني التعليقات التي نُسبت إلي والتي تم نقلها بطريقة غير مسؤولة. لقد نشأت على التنوع واحترام الآخرين بغض النظر عن أصلهم أو لونهم أو دينهم".

وقال باريس سان جيرمان إنه يدعم مدربه.

وأضاف باريس سان جيرمان في بيان "باريس سان جيرمان يدعم كريستوف جالتييه ويتمنى أن يسلط النظام القضائي الضوء على حقيقة المزاعم الخطيرة ضد مدربنا".

وقال فورنييه في وقت سابق هذا الأسبوع إنه استاء من توقيت الإعلان، على الرغم من أنه لم ينف تقديم هذه المزاعم.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليومية أن جالتييه وضع تحت حماية باريس سان جيرمان، بعد انتشار رقم هاتفه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وساند العديد من مدربي ولاعبي الدوري الفرنسي الذين لعبوا تحت قيادة جالتييه مدرب باريس سان جيرمان.

وقال المهاجم التركي بوراك يلماظ، المسلم الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي مع ليل عام 2021 بقيادة جالتييه "لقد عملت مع جالتييه ولم أشعر أبدا بسلوك سلبي منه بشأن ديني أو جنسيتي. إنه مدرب رائع وكذلك شخص عظيم".

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