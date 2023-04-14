مدرب نيوكاسل: استعدنا أفضل مستوياتنا

المصدر: رويترز

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قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد إن عودة فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى أفضل مستوياته عززت الثقة في الفريق الذي ينافس على مقعد في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في 20 عاما.

وأخفق نيوكاسل في تحقيق الفوز في خمس مباريات على التوالي في الدوري ليبتعد عن المربع الذهبي، لكنه حقق خمسة انتصارات متتالية ليعود للمنافسة على مقعد في البطولة القارية الأبرز الموسم المقبل.

وبدأت المسيرة المظفرة بالتغلب 2-1 على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز وبعدها التفوق 2-صفر على مانشستر يونايتد الساعي هو الآخر لمقعد في دوري الأبطال.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في الدوري برصيد 56 نقطة من 29 مباراة، بفارق ثلاث نقاط أمام توتنهام هوتسبير خامس الترتيب الذي لعب 30 مباراة. ويحل نيوكاسل ضيفا على أستون فيلا غدا السبت.

وأبلغ هاو الصحفيين "أعتقد أن هناك اعتقادا متزايدا بأننا نعود لأفضل مستوياتنا بعد فترة عصيبة في يناير كنا فيها محبطين بعض الشيء من أدائنا بالدوري الممتاز.

"أعتقد أن الفوز على ولفرهامبتون كان لحظة كبيرة بالنسبة لنا، أعادتنا إلى درب الانتصارات. وأتبعنا ذلك بثلاث مباريات صعبة جدا في الأسبوع الماضي. كان هذا اختبارا ذهنيا وبدنيا كبيرا بالنسبة لنا وقد اجتزناه".

وأضاف "الآن نخوض ما أرى أنها المجموعة الأخيرة من مباريات الموسم لكنها اختبار صعب، لم يتم حسم أي شيء بعد ويجب أن نظهر قدراتنا".

وأشاد هاو بالإسباني أوناي إيمري مدرب فيلا، الذي قاد صحوة النادي وأبعده عن معركة الهبوط منذ توليه المسؤولية.

ويتمتع فيلا بحالة جيدة، حيث انتصر في ست من اخر سبع مباريات ليتقدم للمركز السادس ويقترب من المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

وقال هاو "إنه (إيمري) يملك فلسفة واضحة. نادرا ما يغيرون ما يفعلونه ويتمتعون بالإثارة من الناحية التكتيكية".

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