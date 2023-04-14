مدرب ليستر المؤقت: قادرون على الانتصار في معركة تجنب الهبوط

المصدر: رويترز

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‬‬ أبدى دين سميث المدرب المؤقت لليستر سيتي ثقته في قدرة اللاعبين على الخروج منتصرين من معركة تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تخوضها نحو نصف الأندية العشرين بالمسابقة.

وتولى سميث المسؤولية يوم الاثنين الماضي خلفا لبريندان رودجرز الذي رحل عن النادي بالتراضي في وقت سابق من هذا الشهر تاركا فريقه في المركز قبل الأخير في الترتيب.

وليستر واحد من عدة أندية تواجه شبح الهبوط، إذ أن عشر نقاط فقط تفصل بين ساوثامبتون متذيل الترتيب وكريستال بالاس صاحب المركز 12.

وفي الأسابيع المقبلة، يواجه ليستر أربعة من تلك الأندية الثمانية في مباريات حاسمة في مساعيه لتجنب الهبوط.

وأبلغ سميث الصحفيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري غدا السبت "يجب حصد النقاط للخروج من منطقة الهبوط. لم أشهد موسما كهذا تخوض فيه تسعة فرق معركة الهبوط. طالما تمسكنا بإمكانية البقاء، فليس من الصعب الخروج من الوضع الحالي".

وقال "أعرف اللاعبين، عملت مع بعضهم من قبل وواجهت البعض الآخر. شعرت أنهم بحاجة إلى دفعة. شعرت بالثقة أننا قادرون على تحقيق ذلك. رأينا حماسا كبيرا. نحاول رسم البسمة على الوجوه وهذا كفيل بتعزيز ثقتهم سريعا جدا".

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان مرشحا لتولي المسؤولية بعقد دائم قال "لم نتطرق إلى هذا الأمر".

وأضاف "إنها وظيفة مؤقتة. كنت أتابع بطولة الأساتذة (للجولف) في أجوستا بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي والآن أنا في إنجلترا. أتطلع لهذا التحدي".

وسيخوض سميث اختبارا صعبا في أول مباراة بقيادته عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني والفائز في اخر تسع مباريات بكافة المسابقات.

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