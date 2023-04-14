ميسي ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة

المصدر: د ب أ

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انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر، والمتزلجة الأمريكي ميكايلا شيفرين، إلى قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة الصادرة من مجلة "تايم" لهذا العام.

وحقق ميسي الكأس الوحيد الذي كان ينقص مجموعته في ديسمبر الماضي، عندما قاد المنتخب الأرجنتيني للحصول على كأس العالم بعد الفوز على المنتخب الفرنسي 4 / 2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 3/3.

وفي إشادة باللاعب الأرجنتيني، قال اسطورة التنس روجيه فيدرر إن فوز ميسى بكأس العالم كان "رائعا" وأن " حتى هؤلاء الذين لا يتابعون كرة القدم أدركوا التأثير الحقيقي الخاص للعبة الأكثر شعبية في العالم".

وتمكنت شيفرين هذا العام من تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز في سباقات كأس العالم للتزلج الألبي، حيث تغلبت على رقم إينجمار ستينمارك البالغ 86 انتصارا، بعد أن حققت 88 انتصارا.

وكتبت شيفرين على إنستجرام أمس الخميس :" لا يمكنني حتى أن أصف شعوري بالكلمات، ياله من شرف أن أتواجد في قائمة (تايم) المكونة من 100 شخصية مؤثرة".

وحرصت البطلة الأولمبية ثلاث مرات ليندسي فون، التي كانت تحمل الرقم السابق للسيدات برصيد 32 انتصارا، على الكتابة في مذكرة المديح الخاصة بشيفرين.

وكتبت فون :"معظم الأشخاص اعتقدوا أن الأرقام القياسية لا تكسر، وأن تقوم سيدة رياضية بفعل هذا فهو شيء مهم للغاية. وبعد أن اعتزلت سيرينا وليامز التنس، هناك مكانا خاليا لنجمة رياضية وعالمية وكبيرة، ويمكن لميكايلا شيفرين أن تستغل هذه الفرصة".

وأكدت :"إنها تواجه نفسها في هذه المرحلة، ويمكنها أن تصل إلى مئة انتصار. الأمر متعلق فقط بمدى بقاء شيفرين ورغبتها في الحفاظ على ما وصلت إليه. لا يوجد حدود لها".

وتضمنت قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة رياضيين آخرين مثل باتريك ماهومز، الفائز مرتين بمباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وبريتني جرينر لاعبة كرة السلة الأمريكية، وكيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا لكرة القدم، ولاعبة التنس البولندية إيجا شفيونتيك، الفائزة بثلاثة القاب في البطولات الأربع الكبرى".



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