ميلان يفوز على نابولي بهدف بن ناصر في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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تغلب ميلان الإيطالي على مواطنه نابولي 1 / صفر، "الأربعاء"، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" معقل فريق نابولي، والذي تلقي فيه الفريق ذاته خسارة كبيرة بنتيجة صفر / 4 أمام ميلان الاسبوع الماضي ببطولة الدوري.

ونجح ميلان في تحقيق الفوز الثاني على نابولي، في ثلاث مباريات أقيمت بينهما حتى الآن في الموسم الجاري، فيما جاء فوز نابولي الوحيد في مباراة الدور الأولى ببطولة الدوري بنتيجة 2 /1 في ملعب "سان سيرو" في ميلانو.

وسجل الجزائري إسماعيل بن ناصر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

وشهدت المباراة طرد فرانك زامبو أنجيسا، لاعب نابولي، في الدقيقة 74 بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليغيب عن مباراة الإياب الاسبوع المقبل.



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