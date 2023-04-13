ريال مدريد يقترب من نصف نهائي دوري الأبطال بثنائية في تشيلسي

المصدر: د ب أ

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تقدم ريال مدريد الإسباني خطوة نحو التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، "الأربعاء"، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد، افتتح النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة التسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 21، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وكان بنزيمة زار مرمى ليفربول الإنجليزي في مباراتي الفريقين بدور الـ16 في البطولة، قبل أن يسجل في مرمى تشيلسي.

واستغل الريال النقص العددي في صفوف تشيلسي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بن تشيلويل في الدقيقة 59، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74 بواسطة نجمه (البديل) ماركو أسينسيو، بعد بضع ثواني من نزوله إلى أرض الملعب.

ويأتي هذا الفوز ليصالح الريال جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المباغتة 2 / 3 أمام ضيفه فياريال بالدوري الإسباني "السبت" الماضي، فيما تأتي تلك الخسارة لتزيد من جراح تشيلسي، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي في جميع البطولات، علما بأن هذه هي المباراة الثانية للفريق الأزرق تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد، الذي تولى المسؤولية مؤقتا خلفا للمدرب جراهام بوتر.

وأصبح يكفي الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا، الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي يقام بملعب (ستامفورد بريدج) الأسبوع المقبل، من أجل التأهل للدور قبل النهائي في المسابقة التي توج بها في الموسم الماضي.

في المقابل، بات يتعين على تشيلسي الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل على منافسه إذا أراد الاستمرار في البطولة القارية التي توج بلقبها عامي 2012 و2021.

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