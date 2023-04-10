ريال مدريد.. فوق الخسارة أمام فياريال شكوى للشرطة

المصدر: رويترز

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أعلن نادي فياريال في بيان أن جناحه أليكس باينا قدم شكوى للشرطة بعد مزاعم عن تعرضه لاعتداء عقب الفوز 3-2 على ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال فياريال أمس الأحد إن الواقعة حدثت حين كان باينا (21 عاما) في طريقه إلى حافلة الفريق بعد المباراة، ولم يحدد النادي مرتكب الاعتداء المزعوم.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن إرنستو بالبيردي لاعب وسط ريال مدريد اعتدى على باينا في مرآب استاد سانتياجو برنابيو ردا على توجيه لاعب فياريال إهانة لأسرته.

وذكر فياريال في البيان "نرفض أي شكل للعنف ونصدق رواية اللاعب في هذه الواقعة وندعمه في الإجراءات".

وقال باينا لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، الذي سجل عشرة أهداف في 38 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، عبر انستجرام "أنا سعيد جدا بالفوز المبهر في ملعب مثل سانتياجو برنابيو.

"لكنني حزين جدا في نفس الوقت بسبب الاعتداء الذي تعرضت له بعد المباراة".

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