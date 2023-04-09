أنشيلوتي: لن نتأثر بالهزيمة من فياريال ومباراة تشيلسي قصة أخرى

المصدر: رويترز

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أقر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالمعاناة الدفاعية لفريقه خلال الخسارة على أرضه 3-2 من فياريال ليبتعد أكثر عن المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وأهدر ريال تقدمه بهدفين ليعطي الفرصة لغريمه برشلونة المتصدر لتوسيع الفارق إلى 15 نقطة إذا فاز على جيرونا غدا الإثنين.

وجاءت الهزيمة، الخامسة في الدوري هذا الموسم لحامل اللقب، بعد فوز مبهر على برشلونة 4-صفر في كامب نو بإياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا وقبل مواجهة تشيلسي يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي لمحطة موفيستار "كانت مباراة صعبة لأننا لم نتمكن من استعادة الكرة لأنهم تحكموا بها جيدا، كان يجب أن نتقدم 3-1 لتهدئة إيقاع المباراة، لكننا لم ندافع جيدا" حيث سمح للزوار بالتسديد 17 مرة على المرمى.

وأضاف "لم يكن الفريق متحفزا بنسبة 100 في المئة، لكن يوم الأربعاء قصة مختلفة، تراجع المستوى قليلا لكننا سنكون في قمة الاستعداد أمام تشيلسي ولن نتأثر معنويا بهذه النتيجة".

وأجرى المدرب الإيطالي عدة تغييرات على تشكيلته التي اكتسحت برشلونة.

وتابع "كان لا بد من إجراء عملية تناوب بين اللاعبين لأن الجهد المبذول أمام برشلونة كان هائلا".

وبعد فقدان لقب الدوري بنسبة كبيرة يركز ريال على الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال كما يخوض نهائي كأس الملك ضد أوساسونا.

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