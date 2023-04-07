نابولي ينفض غبار الهزيمة أمام ميلان على حساب ليتشي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد نابولي توازنه بعد الهزيمة الثقيلة أمام ميلان وتغلب على مضيفه ليتشي 2 / 1 اليوم الجمعة في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل إنتر ميلان مع مضيفه ساليرنيتانا 1 / 1 .

وتقدم نابولي بهدف سجله جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 18 ثم تعادل ليتشي بهدف للاعب فيدريكو دي فرانشيسكو في الدقيقة 52 .

بعدها استفاد نابولي من النيران الصحيقة حيث جاء هدف الفوز للفريق في الدقيقة 64 وسجله فلاديميرو فالكوني لاعب ليتشي بالخطأ في مرمى فريقه.

وتقدم نابولي خطوة أخرى نحو حسم لقب الدوري الإيطالي حيث ارتفع رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 19 نقطة أمام لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

وصالح نابولي جماهيره واستعاد توازنه بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها على ملعبه أمام ميلان صفر / 4 في الجولة الماضية في الثاني من أبريل.

وضاعف ساليرنيتانا معاناة إنتر ميلان في الدوري وتعادل معه 1 / 1 في وقت سابق اليوم.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز إنتر ميلان بهدف سجله روبن جوسينس في الدقيقة السادسة، لكن ساليرنيتانا خطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة عن طريق أنتونيو كاندريفا لاعب إنتر ميلان السابق.

وسقط إنتر ميلان في فخ التعادل بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإيطالي، وقد رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق 23 نقطة خلف المتصدر نابولي وأربع نقاط خلف لاتسيو، بينما يتفوق بفارق الأهداف فقط أمام ميلان وبفارق نقطة واحدة أمام روما.

ويخوض ميلان مباراته بالمرحلة نفسها أمام إمبولي في وقت لاحق اليوم كما يلتقي روما مع تورينو غدا السبت.

وتعادل ساليرنيتانا للمباراة الخامسة على التوالي ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

ودفع إنتر ميلان الذي يدربه المدير الفني سيموني إنزاجي ثمن الفرص الضائعة، حيث صنع عدة فرص تهديفية بعد التقدم المبكر لكن لاعبيه أهدروها كما عانده الحظ في تصدي القائم والعارضة لكرتين.

وافتتح جوسينس التسجيل للإنتر مبكرا إثر تمريرة من روميلو لوكاكو استغلها بالشكل الأمثل ليسكن الكرة في الشباك.

وكاد إنتر أن يعزز تقدمه بالهدف الثاني بعدها مباشرة إثر تمريرة من جوسينس أربكت دفاع ساليرنيتانا لكن لوكاكو لم يستغلها.

بعدها أرسل دينزيل دومفريس تمريرة إلى لوكاكو الذي حاول تصويب الكرة برأسه إلى داخل الشباك لكن حارس المرمى جوليرمو أوتشوا تصدى لها بركبته.

وفي الشوط الثاني، عاند الحظ نيكولو باريلا لاعب خط وسط إنتر ميلان حيث سدد كرة خطيرة من مسافة 20 ياردة لكن القائم الأيسر تصدى لها.

وتألق الحارس أوتشوا في التصدي لكرة خطيرة سددها ستيفان دي فري بعد أن تصدت العارضة لكرة أخرى من لوكاكو.

كذلك أفلت إنتر ميلان من هدف محقق عندما تصدت العارضة لكرة من المهاجم البديل بولايي ديا.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، أرسل كاندريفا تمريرة، مرت فوق الحارس أندريه أونانا وسكنت شباكه معلنة تعادل ساليرنيتانا 1 / 1 .



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز