ساليرنيتانا يضاعف معاناة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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ضاعف ساليرنيتانا معاناة إنتر ميلان وتعادل معه 1 / 1 اليوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز إنتر ميلان بهدف سجله روبن جوسينس في الدقيقة السادسة، لكن ساليرنيتانا خطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة عن طريق أنتونيو كاندريفا.

وسقط إنتر ميلان في فخ التعادل بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإيطالي، وقد رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق 20 نقطة خلف المتصدر نابولي وأربع نقاط خلف لاتسيو، بينما يتفوق بفارق الأهداف فقط أمام ميلان وبفارق نقطة واحدة أمام روما.

ويخوض ميلان مباراته بالمرحلة نفسها أمام إمبولي في وقت لاحق اليوم كما يلتقي روما مع تورينا غدا السبت.

وتعادل ساليرنيتانا للمباراة الخامسة على التوالي ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.



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