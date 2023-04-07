النصر السعودي يمدد عقد البرازيلي تاليسكا حتى صيف 2026

المصدر: رويترز

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أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الخميس، تمديد عقد البرازيلي أندرسون تاليسكا حتى صيف 2026.

ونشر النادي في حسابه على تويتر صورة للاعب أثناء توقيع عقد التمديد وهو يحمل قميصاً كتب عليه عام 2026.

انتقل تاليسكا إلى النصر صيف 2021 في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وترك بصمته سريعاً مع النادي وأصبح من أفضل لاعبيه.

وقال تاليسكا في مقطع فيديو على حساب النصر في تويتر: "لن أنسى لحظة التوقيع مع النصر؛ لأنها ليست مجرد انتقال من ناد إلى آخر، بل بداية مرحلة جديدة ومهمة في حياتي، وبداية قصة حب مع النصر وجماهيره والسعودية.. لهذا اتخذت القرار الأسهل في حياتي، التمديد مع النصر حتى 2026".

ويتقاسم تاليسكا صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 16 هدفاً مع النيجيري أوديون إيغالو لاعب الهلال.

ويحتل النصر الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر.

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