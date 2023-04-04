إيفرتون يحرم توتنهام من فوز ثمين

المصدر: رويترز

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سجل مايكل كين هدفاً في اللحظات الأخيرة ليمنح إيفرتون التعادل 1-1 أمام توتنهام هوتسبير "الاثنين"، في دفعة كبيرة للفريق في معركته الحثيثة لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشكل الهدف بعض العزاء لكين بعد تدخل سابق منه ضد كريستيان روميرو أدى لاحتساب ركلة جزاء لتوتنهام حولها هاري كين في الشباك في الدقيقة 68.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، لمس كين الكرة مرتين قبل يطلق تسديدة من مسافة 30 ياردة نحو الزاوية العليا للمرمى، ما دفع الجماهير المتحمسة بشدة في جوديسون بارك نحو احتفالات كبيرة.

واضطر توتنهام، الذي يخوض السباق لإنهاء المراكز الأربعة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى الاكتفاء بنقطة واحدة في مباراته الأولى منذ إقالة مدربه أنطونيو كونتي.

وصعد إيفرتون إلى المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط. وعاد توتنهام إلى المركز الرابع، وإن كان يتساوى برصيد 50 نقطة مع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث ومانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس. ويملك نيوكاسل ومانشستر يونايتد مباراتين مؤجلتين لكل منهما.

وخسر إيفرتون جهود عبد الله دوكوري بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 58 بعد أن شد كين قميص لاعب خط الوسط المالي الذي رد بضربة على وجه قائد منتخب إنجلترا ليسقط الأخير على أرض الملعب.

كما أنهى توتنهام المباراة بعشرة لاعبين مع طرد لوكاس مورا قبل دقيقتين من النهاية.

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