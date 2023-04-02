سيتي يستنكر الاعتداء على حافلة ليفربول

المصدر: رويترز

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أدان مانشستر سيتي تصرفات فردية ألحقت الأضرار بحافلة فريق ليفربول أثناء رحلة عودته عقب مباراة قمة باستاد الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وقال سيتي، الذي فاز 4-1، إن مقذوفا ألقي تجاه الحافلة في منطقة سكنية.

وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى عن فتح تحقيق بعد تقارير عن وقوع أضرار جنائية وأكدت عدم حدوث إصابات مشيرة إلى أن الحافلة استمرت في رحلتها.

وذكر سيتي حامل اللقب في بيان "أحداث من هذا النوع غير مقبولة تماما ونحن نستنكر بشدة هذه التصرفات الفردية".

وأضاف "ندعم بشكل تام شرطة مانشستر الكبرى في التحقيق بالواقعة بأي طريقة ممكنة".

كما أظهر سيتي الاستياء من سماع "هتافات غير لائقة" من جماهيره بعد المباراة.

وتابع "نأسف على أي إساءة ربما حدثت وسنواصل العمل مع مجموعات التشجيع ومسؤولي الناديين للقضاء على الهتافات الكريهة".

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