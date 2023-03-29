اختراق حساب نيمار على تويتر

المصدر: أ ف ب

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اختُرق حساب تويتر الخاص بنجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم نيمار اليوم الثلاثاء، واستخدم لبعث رسائل غير صحيحة، حسبما قالت المسؤولة الصحافية البرازيلية للاعب.

وقالت المسؤولة الصحافية للاعب البالغ من العمر 31 عاما والذي يتعافى حاليا من عملية جراحية في الكاحل الأيمن:

«لقد تم اختراق الحساب! تويتر يتولى حل المشكلة. في الوقت الحالي ليس لدي معلومات أخرى». بحسب المسؤولة الصحافية.

وتم حذف العديد من الرسائل التي أرسلها المخترقون من الحساب الذي يتابعه أكثر من ستين مليون شخص.. ومع ذلك، يمكن رؤية رسالة لم تختف، تستهدف وسيلة إعلامية برازيلية بعبارات هجومية.

كما تم اختراق حساب رافاييلا، شقيقة نيمار، على تويتر. ونشرت الشابة مقطع فيديو على انستغرام كي تشرح أنها ليست مصدر الرسائل على حسابها.

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