باريس سان جيرمان يعلن خضوع نيمار لجراحة وغيابه فترة طويلة

المصدر: البيان

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أعلن باريس سان جيرمان خضوع نجمه نيمار دا سيلفا لجراحة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بالتواء في الكاحل الأيمن.

وأكد باريس سان جيرمان في بيان رسمي، خضوع نيمار لجراحة بتوصية من الطاقم الطبي للنادي، بسبب معاناة اللاعب من إصابة متكررة في الكاحل.

وجاء بيان باريس سان جيرمان كالتالي: "عانى نيمار من إصابات في الكاحل الأيمن خلال السنوات الأخيرة، وأوصى الطاقم الطبي بإجراء عملية جراحية لعلاج أربطة الكاحل من أجل تجنب تكرار التعرض لتلك الإصابة، سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام المقبلة بمستشفى أسبيتار بالدوحة، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب من 3 إلى 4 أشهر قبل عودته للتدريبات الجماعية مرة أخرى".

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