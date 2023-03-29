مكتوميناي يقود اسكتلندا لفوز تاريخي على إسبانيا

المصدر: رويترز

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سجل سكوت مكتوميناي لاعب منتخب اسكتلندا ثنائية أخرى ليفوز 2-صفر على نظيره الإسباني الذي أجرى مدربه تغييرات كثيرة على تشكيلته في تصفيات بطولة أوروبا 2024 على ملعب هامبدن بارك "الثلاثاء" ليحافظ المنتخب الاسكتلندي على بدايته المثالية لمشواره.

وهذا أول فوز يحققه الاسكتلنديون على منافسهم الإسباني منذ 1984 ليضمنوا صدارة المجموعة الأولى بست نقاط من مباراتين بينما تملك إسبانيا صاحبة المركز الثاني ثلاث نقاط.

كما سجل مكتوميناي هدفين عندما حل بديلا في الفوز 3-صفر على قبرص يوم "السبت" الماضي ولعب دوراً كبيراً أمام المنتخب الإسباني، فيما سيصبح فوزاً تاريخياً ليرسخ وجهة نظر المدرب ستيف كلارك بأن اسكتلندا فريق يستحق أن يكون في المقدمة.

وأجرى لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا الجديد ثمانية تغييرات على التشكيلة التي فازت على النرويج 3-صفر في ملقة مطلع الأسبوع وهو ما أثر على الفريق كثيراً.

واستفاد مكتوميناي من خطأ بيدرو بورو ليسجل هدفه الأول حيث استحوذ آندي روبرتسون على الكرة في منطقة الجزاء ولعبها في طريقه.

وبعدها أنهى مكتوميناي تمريرة عرضية من كيران تيرني في الشباك مسجلاً الهدف الثاني.

ومنح دي لا فوينتي المشاركة الأساسية الأولى للمهاجم خوسيلو البالغ من العمر 33 عاماً الذي سدد ضربة رأس في العارضة في منتصف الشوط الأول في ليلة محبطة للفريق الإسباني .

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