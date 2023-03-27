الجزائر تفوز على النيجر وتتأهل رسميا لكأس أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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حسم المنتخب الجزائري تأهله إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل بعدما تغلب على منتخب النيجر 1 / صفر اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وواصل المنتخب الجزائري حصد العلامة الكاملة حيث حقق الفوز الرابع ليتربع على صدارة المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة ويحسم تأهله إلى النهائيات بغض النظر عن نتائج الجولتين المتبقيتين.

أما منتخب النيجر، فقد تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث.

ويحتل منتخب تنزانيا المركز الثاني برصيد أربع نقاط بينما يتذيل منتخب أوغندا المجموعة برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل مباراتهما في الجولة الرابعة المقررة مساء الثلاثاء.

وحسم المنتخب الجزائري مباراة اليوم بهدف وحيد سجله بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري.

وكان المنتخب الجزائري قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على نظيره الأوغندي 2 / صفر ثم فاز على تنزانيا 2 / صفر والنيجر 2 / 1 قبل أن يؤكد تفوقه على النيجر في مباراة اليوم التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.

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