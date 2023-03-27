عودة بوتياس الفائزة بالكرة الذهبية إلى التدريبات بعد إصابة طويلة

المصدر: رويترز

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أكملت الإسبانية أليكسيا بوتياس الفائزة بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم جزءا من حصة تدريب مع زميلاتها في برشلونة اليوم الاثنين حيث تواصل تعافيها من إصابة في الركبة.

وأصيبت لاعبة وسط إسبانيا في ركبتها في يوليو قبل بطولة أوروبا للسيدات.

وقالت بوتياس للصحفيين "السعادة لا تسعني بالانتقال إلى المرحلة التالية من برنامج إعادة التأهيل. متحمسة جدا للعودة للتدريب مع الفريق.

"المسألة تحتاج لبعض الصبر ومواصلة العمل بشكل تدريجي مع الفريق لاستعادة لياقتي كاملة".

ونالت بوتياس جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم للمرة الثانية تواليا بعدما قادت برشلونة للفوز بالدوري الإسباني للمرة الثالثة على التوالي في 2022 والحصول على مركز وصيف البطل في دوري أبطال أوروبا حيث تصدرت قائمة هدافي البطولة برصيد 11 هدفا.

وأضافت بوتياس "المسألة أيضا تحتاج إلى التعافي ذهنيا وهو أمر يستغرق بعض الوقت حيث هناك الكثير من الألم والإحباط وعدم الراحة.

"بدأنا الآن مرحلة جديدة وأتطلع للعودة لكن القرار في يد الطبيب. سنرى كيف سيكون رد فعل ركبتي".

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