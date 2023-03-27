توتنهام ينهي تعاقده مع كونتي

المصدر: رويترز

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أعلن توتنهام هوتسبير، أمس، إنهاء تعاقده مع أنطونيو كونتي، بعد ثمانية أيام من هجوم عنيف للمدرب الإيطالي على النادي واللاعبين، عقب تعادل مع ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حين أهدر فريقه التقدم بهدفين.

وبعد هذه النتيجة، استمر توتنهام في المركز الرابع، لكن بفارق نقطتين فقط عن مطارده نيوكاسل يونايتد الذي تتبقى له مباراتان.

وعقب التعادل 3-3، شن كونتي، الذي كان عقده سينتهي في يونيو، هجوماً ضارياً على لاعبيه واتهمهم بالأنانية.

وبينما يحتفظ الفريق اللندني بفرصه في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، غادر دوري أبطال أوروبا من دور 16 على يد ميلان الإيطالي هذا الشهر، كما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي بسقوطه أمام شيفيلد يونايتد المنتمي إلى الدرجة الثانية.

وعُيّن كونتي في نوفمبر عقب إقالة نونو إسبريتو سانتو.

وقال دانييل ليفي، رئيس توتنهام، في بيان: «يمكننا إعلان أن المدرب أنطونيو كونتي ترك النادي بالتراضي، تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الأول لأنطونيو، نشكره على مساهمته معنا، ونتمنى له التوفيق في المستقبل».

وأضاف: «سيتولى كريستيان ستليني قيادة الفريق في بقية الموسم برفقة المساعد رايان ميسون».

وتابع: «لدينا عشر مباريات في الدوري، وعلينا القتال من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، نحتاج إلى التكاتف جميعاً لضمان إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن لمصلحة النادي وجماهيره الوفية».

وقضى الخروج من دوري الأبطال على بصيص الأمل في تحقيق توتنهام لأي لقب، ليمتد صيامه عن الألقاب خلال 15 عاماً، وكان تتويجه الأخير في 2008 حين نال كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب تشيلسي.

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