بعد خضوعه لجراحة.. الغموض يحيط بموعد عودة فودين للملاعب

المصدر: د ب أ

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عاد فيل فودين، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إلى مدينة مانشستر، لبدء إعادة تأهيله، بعد خضوعه لعملية جراحية، أمس، لإزالة الزائدة الدودية.

وشارك فودين بديلاً خلال فوز منتخب إنجلترا 2 / 1 على مضيفه منتخب إيطاليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة، يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم استبداله لاحقاً خلال اللقاء، وتدرب مع زملائه بشكل طبيعي أول من أمس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن لاعب مانشستر سيتي شعر بتوعُّك، وتم نقله إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية.

وأعلن مانشستر سيتي أن فودين كان يعاني التهاباً حاداً في الزائدة الدودية، مضيفاً أنه «من غير الواضح في هذه المرحلة تحديد الوقت الذي سيغيب فيه عن الفريق».

وكشف مانشستر سيتي أن فودين «لن يكون لائقاً» للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد ضيفه ليفربول، يوم السبت المقبل، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبه، قال جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عقب فوز فريقه 2 / صفر على ضيفه منتخب أوكرانيا، أمس، في ويمبلي: «كان فيل على مدار الـ48 ساعة الماضية يعاني الأعراض، وكان طبيبنا أكثر قلقاً قليلاً (بعد ظهر السبت)، حيث بدأ الأمر في الظهور أكثر وضوحاً بشأن ما يمكن أن يكون».

وأضاف ساوثجيت: «لحسن الحظ، كان فودين في وضع جيد لرؤية اختصاصي وإجراء الجراحة (صباح أمس)».

واستدرك قائلاً: «لكن من الواضح أن هذه خيبة أمل كبيرة له ولنا؛ لأنه كان لديه عدد قليل من المعسكرات حيث كان يتعرض للإصابة، أو أن الأمور لم تسر كما ينبغي».

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