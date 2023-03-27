مرتدياً قميص النصر السعودي.. مشجع يقتحم الملعب للاحتفال مع رونالدو

المصدر: د ب أ

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اقتحم مشجع ملعب مباراة منتخب لوكسمبورغ مع ضيفه منتخب البرتغال، أمس، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، مرتدياً قميص فريق النصر السعودي.

وأقدم المشجع على تلك الخطوة لاحتفال مع النجم كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفاً ثانياً له خلال الشوط الأول الذي تقدم خلاله المنتخب البرتغالي بنتيجة 4 / صفر.

وكان رونالدو، الذي انتقل إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سجل ثنائية في الشوط الأول من عمر اللقاء أمام لوكسمبورغ.

وأحرز رونالدو ثنائية أيضاً في مباراة المنتخب البرتغالي الماضية ضد منتخب ليختنشتاين، ليعزز موقعه في صدارة قائمة الهدافين الدوليين برصيد 122 هدفاً.

كما عزز رونالدو موقعه عميداً للاعبين الدوليين في العالم، عقب خوضه المباراة رقم 198 في مسيرته الدولية، بعدما كان قد انفرد في المباراة الماضية بالرقم القياسي كأكثر لاعب خوضاً للقاءات الدولية.

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