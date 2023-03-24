غينيا بيساو تفاجئ نيجيريا بين جمهورها في تصفيات أمم أفريقيا

المصدر: رويترز

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قاد ماما بالدي منتخب غينيا بيساو لفوز مفاجئ 1-صفر على نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في أبوجا اليوم الجمعة، ملحقا الهزيمة الرابعة على التوالي للمنتخب النيجيري على أرضه.

وسجل بالدي هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول ليقود فريقه لصدارة المجموعة الأولى بسبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطة واحدة أمام نيجيريا، التي قادها فيكتور أوسيمن هداف الدوري الإيطالي، ولا تزال فرصها قائمة في التأهل إلى نهائيات البطولة في ساحل العاج.

لكن هذه المرة الأولى في 42 عاما التي تخسر فيها نيجيريا أربع مباريات متتالية بعد هزائم أمام الجزائر وكوستاريكا والبرتغال، كما أنه الفوز الأول لغينيا بيساو على حساب المنتخب القوي من غرب أفريقيا.

وفي وقت سابق اليوم، أهدرت جنوب أفريقيا تقدمها 2-صفر بهدفي لايل فوستر مهاجم بيرنلي خلال التعادل 2-2 مع ليبيريا.

هذا يعني أن بطاقة التأهل ستكون من نصيب الفائز في مباراة الإياب التي تقام يوم الثلاثاء المقبل عن المجموعة 11.

وإذا تعادل الفريقان في المباراة التالية، فإن الحسم سيكون في الجولة الأخيرة أمام المغرب الذي وصل إلى قبل نهائي كأس العالم.

وفازت ساحل العاج 3-1 على جزر القمر فيما تغلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية بنفس النتيجة على موريتانيا وتفوقت تنزانيا 1-صفر على أوغندا وتعادل الرأس الأخضر سلبيا مع إسواتيني.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في كل مجموعة إلى النهائيات التي تقام في يناير المقبل في ساحل العاج.

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